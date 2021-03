Verward persoon? Bel Meldpunt Crisiszorg

Krijgt Gemeen­schaps­huis Welberg rust in ’t Cromwiel? De Steenberg­se raad heeft er nu echt vertrouwen in

10 maart STEENBERGEN - De kogel is door de kerk. Sport- en Ontmoetingscentrum 't Cromwiel in Steenbergen is straks in handen van stichting Gemeenschapshuis Welberg. De club die ook over dorpshuis De Vaert uitbaat. Tot groot genoegen van de Steenbergse raad. Die met alle plezier een halve ton startkapitaal weggeeft.