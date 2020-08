Vervuiling op Nedalcoterrein blijft raadsel: een ding is zeker, het stinkt

Nieuwe hoop voor kermissen in Breda en Bergen op Zoom: verbod tot november is van tafel

20 augustus TILBURG - 1 november is geen 'harde datum’ meer, en dus kunnen najaarskermissen in bijvoorbeeld Breda, Gilze en Bergen op Zoom mogelijk toch doorgaan. Dat is een uitkomst van een overleg tussen de kermisbonden en de Veiligheidsregio. ,,Maar de slechte cijfers in delen van Brabant moeten echt omlaag", gaf voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Theo Weterings daarbij wel aan.