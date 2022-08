Vervallen camping Mattenburg krijgt flinke make-over en nieuwe naam: ‘Hier is écht iets van te maken’

Steenberg­se Buurtcam­ping is groot succes, ‘maar de kinderen willen nu ook een tent in de tuin’

STEENBERGEN - Vijftig deelnemers, jong en oud, genoten dit weekeinde van een kleine kampeervakantie dichtbij huis. De eerste buurtcamping in Steenbergen was volgens organisator Dennis Kulik meer dan geslaagd. ,,Iedereen wil dat we volgend jaar terug komen.’’

24 juli