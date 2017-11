Vertrouwde namen op kieslijst van coalitiepartij GBWP in Bergen op Zoom

Eerder werden de eerste drie al bekend: evenals in 2014 is zittend wethouder Arjan van der Weegen lijsttrekker, gevolgd door Patrick van der Velden (de tweede GBWP-wethouder) en huidig fractieleider Evert Weys. De vierde positie is voor Aydin Akkaya. Nummer vijf is Betsy de Kock, eerste vrouw op de lijst, gevolgd door Piet Roosendaal, Paul Schut en Maarten van Eekelen, alledrie sinds jaar en dag actief voor GBWP. De tiende plek is voor Jan de Krom, ook al zittend raadslid. De totale kandidatenlijst telt 45 namen, veel meer dus dan de 32 in 2014. Naast de bekende gezichten is GBWP volgens woordvoerster Betsy de Kock versterkt met meer vrouwen en jongeren. Coalitiepartij GBWP is momenteel met acht zetels de grootste fractie in de gemeenteraad. De kandidaten vormen, aldus De Kock, een goede vertegenwoordiging van Bergse wijken, de binnenstad en de kernen Halsteren en Lepelstraat.