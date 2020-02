Vertrek van de prins werpt schaduw over Tussen de Schuifdeure

Stephanie, de nieuwe Òòg’eid(v)?

11:30 Beste Krabben. Het is er de hoogste tijd voor. De tijd om te doen alsof je neus bloedt is voorbij. Dat klinkt allemaal plechtig en dat is het ook wel een beetje. Met het naderende afscheid van prins Nilles III is er maar een logische vervolgstap te bedenken. Even bellen met Stephanie Franken, daarvoor.