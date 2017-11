Versteden opent de deuren op Noordland in Bergen op Zoom

De productie van de met glasvezel versterkte leidingsystemen draait nu een half jaar. Versteden B.V. verhuisde dit voorjaar vanuit Hoogerheide naar de Conradweg op industrieterrein Noordland in Bergen op Zoom. Daar werkt nu honderd man personeel en dat aantal groeit gestaag, vertelt commercieel-directeur Peter Bogers van Versteden B.V. "We zijn voortdurend op zoek naar technisch personeel. En dan met name jongeren. Die volgen voor dit specifieke werk een intern opleidingstraject."

Nieuwe markten aanboren

Groei alleen is niet de ambitie van Bogers. Wel wil hij met zijn glasvezelversterkte leidingsystemen nieuwe markten aanboren. Nu ontwikkelt en produceert Versteden B.V. hoofdzakelijk voor de petrochemische-industrie. De buizen vinden vanuit Bergen op Zoom hun weg naar olieraffinaderijen, zoals die van Shell in Pernis. "De laatste tijd zien we ook kansen in de offshore, zoals toepassingen in boorplatforms", zegt Bogers. "Ook vanuit de maritieme sector, zoals in de scheepsbouw, neemt de vraag toe."

Wethouder Patrick van der Velden is blij met de vestiging van Versteden B.V. in Bergen op Zoom. "Hoewel de historie in Hoogerheide ligt, is het goed dat we dit bedrijf hebben weten behouden voor deze regio." Technisch-directeur Erwin Simons heeft van die keuze geen dag spijt gehad. "De ligging tussen Antwerpen en Rotterdam is perfect. Ook de ontsluiting van het bedrijventerrein is nu een stuk beter. Daar zijn we blij mee."

Alles onder een dak