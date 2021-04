Verslagenheid groot bij Markiezenhof, personeel doet er het zwijgen toe: ‘Het is een drama’

BERGEN OP ZOOM - De verslagenheid onder het personeel van het Cultuurbedrijf is groot nu duidelijk is dat er veel ontslagen vallen. Zo blijven er van de 24 voltijdbanen bij het Markiezenhof maximaal tien over. ,,Het is een drama", erkent wethouder Patrick van der Velden. ,,Maar we nemen de mensen bij de hand en proberen iedereen aan een andere baan te helpen, binnen of buiten de muren van het gemeentehuis.”