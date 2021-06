Verslaafde daklozen krijgen onderdak in Bergen op Zoom of Roosendaal: ‘We laten ze eerst wennen aan een eigen bed’

Inval bij verdachte (24) van grootscha­li­ge handel in illegaal, zwaar vuurwerk in Sint Willebrord

22 juni SINT WILLEBRORD - Bij een forse actie tegen illegaal vuurwerk heeft de recherche dinsdagmorgen vroeg een inval gedaan in een bovenwoning aan de Sportparkstraat in Sint Willebrord. De 24-jarige huurder is aangehouden op verdenking van grootschalige handel in verboden, zwaar vuurwerk. Hij zou een landelijk netwerk hebben aangestuurd.