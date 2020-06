Verschraling buslijnen opvangen met ‘hubs’, zo hopen ze in Woensdrecht

Deelfietsen, -auto's of -busjes

Behalve gedeelde mobiliteit zoals projecten met deelauto’s en busjes, moet volgens Buijsen ook gedacht worden naar hub’s, waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel en even kunt wachten. Je moet er dus je (deel)fiets kunnen stallen. Auto’s, taxi’s of busjes dienen er te kunnen stoppen of parkeren.

Carpoolplaats en Grenspark

Volgens wethouder Jeffrey van Agtmaal staat het college achter dit onderzoek is er al contact geweest met Arriva en de provincie. ,,We kijken breed naar alle kernen en andere locaties. Ook bij de carpoolplaats in Hoogerheide of het Grenspark Kalmthoutse Heide is een hub denkbaar. Daar hangt wel een flink prijskaartje aan. Dus willen we een doorkijkje in de kosten en een mogelijke bijdrage door de provincie.”