Verpletterende belangstelling voor geitjes in Huijbergen: wat zijn ze zacht en schattig

VIDEOHUIJBERGEN - Tientallen lammetjes, een draaimolen en skelterbaan. Meer hebben kinderen niet nodig voor een middag vermaak. De belangstelling voor de geitjes in Huijbergen is zaterdag enorm.

Nee, het is geen NK Veldrijden. Toch verkeersregelaars in Huijbergen. Het weiland tegenover geitenboerderij Costa Kabrita staat barstensvol. Een tweede terrein is nodig voor de honderden kleine en grote bezoekers die op zoek zijn naar het ultieme 'lente-gevoel'. Het knuffelen met geitjes in een schuur vol hooi.

Volledig scherm Geitjes op schoot de fles geven. © Timo Van De Kasteele

Waar de koters zijn, vraagt de verkeersregelaar. Vooral gezinnen met kinderen en grootouders met kleinkinderen komen op het lammetjesfeest af. Op het erf van Ad en Marie-Louise Nelen is het een gezellige drukte. Het heerlijke lentezonnetje draagt bij aan de uitgelaten sfeer. De driejarige Aimée Boeijkens uit Halsteren geeft een geitje de fles.

Bang is het blonde meisje niet. "Ze is gewend aan beesten", zegt haar moeder. "Als ze dit formaat blijven, zou ik er best een mee naar huis willen nemen. Want wat zijn ze zacht en schattig. Echt fantastisch dit. Ik ben blij dat we zijn gegaan." De familie Nelen houdt de lammetjesdag voor het achtste jaar.

Belangstelling groeit

"Het idee komt van een oud-stagiair", vertelt Marie-Louise. "Het eerste jaar kregen we 1.000 man op bezoek. Afgelopen jaar 1.800. De belangstelling groeit en groeit. Ieder jaar komen we met iets nieuws. Zoals een draaimolen, skelterbaan en een roofvogelshow." In totaal zijn zaterdag meer dan dertig vrijwilligers op de been, waaronder een aantal campinggasten.

Naast geitenboerderij is Costa Kabrita ook minicamping. "Onze vasten gasten kennen na al die jaren hun rol. De een houdt toezicht bij het geitjes knuffelen, een ander regelt het verkeer." Niet alleen voor de allerkleinsten is de lammetjesdag een feest. Ook voor de ouders en grootouders. Die kunnen iets lekkers meenemen voor thuis. Zoals lamsburgers, geitenkaas, geitenmelk en zelfs geitenijs.

Geitenmelk

De geiten bij Ad en Marie-Louise produceren een slordige 8.000 liter geitenmelk in twee tot drie dagen. Per geit gemiddeld 3,5 tot 4 liter per dag. Een tankwagen van de Bettine Hoeve uit Etten-Leur haalt de melk op en verwerkt het tot verschillende producten. "De populariteit van geitenkaas is enorm gegroeid", zegt Xander van den Bos van de Bettine Hoeve.

De lammetjes zorgen voor vrolijke gezichten. Ouders en grootouders maken vol enthousiasme foto's van hun kroost. De een met het lammetje op schoot, de ander de fles gevend en een derde er vrolijk achteraan huppelend. Een enkeling is in het begin nog terughoudend. Maar dat verdwijnt al snel als de lammetjes enthousiast aan het flesje komen lurken.