Verpleeghuizen kunnen ook mét vaccinatie straks de teugels niet laten vieren: ‘De afspraken blijven even streng’

De brief is in de maak. Alle medewerkers van tanteLouise krijgen vanuit het hoofdkantoor in Bergen op Zoom te lezen dat ze zelf mogen bellen voor hun inenting. Vanaf 18 januari. Datum prikken en tegelijkertijd nog eentje voor de herhaling van hun vaccinatie, drie weken later. Melden bij Amphia Langendijk, in Breda.