Verpleeghuis De Nieuwe Lindenburgh krijgt vorm in Steenbergen

De regen komt met bakken uit de lucht. Toch gaat de bouw door. Tijd voor vertraging is er niet. Eind november moeten de bewoners de tijdelijke Lindenburgh in Nieuw-Vossemeer verlaten. Op dat terrein start volgend jaar een woningbouwproject.

Schema

De bouw van het nieuwe verpleeghuis tegenover de Albert Heijn loopt op schema, vertelt uitvoerder Joop Deelen van bouwbedrijf De Nijs-Soffers uit Hoogerheide. En dat is bijzonder, gezien de omstandigheden. Door een nat najaar, sneeuw en later vorst, heeft de bouwploeg alle zeilen moeten bijzetten. Volgende week arriveren de kapconstructies. Ook is de metselploeg in volle gang. ,,We bouwen van voor naar achter in vier fases'', zegt Deelen.

Om de overlast tot een minimum te beperken, lossen de vrachtwagens de materialen op de bouwplaats. Tegelijkertijd houdt zorginstelling tanteLouise omwonenden maandelijks zo goed mogelijk op de hoogte van wat er gaat gebeuren.

Overlast

Een project als dit kan niet helemaal zonder overlast gaan, zegt woordvoerder Marc Molenaars. ,,Wij zijn daar zo eerlijk mogelijk over en mocht het mis gaan, dan lossen we dat op. Toen er heel veel zand moest worden afgevoerd, en er veel modder op de weg kwam, hebben we de buurt op bonbons getrakteerd. Dat doe je nu eenmaal als goede buur.''

De Nieuwe Lindenburgh, waar Steenbergenaren later dit jaar een nieuwe naam voor mogen bedenken, biedt straks plaats aan 120 ouderen, van wie 96 met dementie en 24 met somatische klachten. Die wonen straks in woongroepen van acht.

Het gebouw krijgt twee lagen, met een restaurant, een winkeltje en een binnentuin. De bewoners beschikken straks over een eigen kamer van 32 vierkante meter met sanitair. De woningen krijgen eigen, unieke gevels, met een grote variatie in de kleur stenen.

Zorginstelling

Zorginstelling tanteLouise is koploper als het gaat om werken met de nieuwste technologieën, zoals zorgdomotica. Net als in zorgcentrum Vissershaven in Bergen op Zoom krijgen alle bewoners een polsbandje. Afhankelijk van hoe goed iemand is, gaan deuren wel of niet open. ,,Bewoners kunnen straks vrij door het gebouw en de tuin lopen'', vertelt Molenaars. ,,Dat geeft een groot gevoel van vrijheid. Vissershaven is het bewijs dat het werkt. Doordat mensen daar meer bewegen, voelen mensen zich prettiger.''

Maar er is meer. Bewoners kunnen straks optredens en kerkdiensten live volgen. ,,Stel dat toneelvereniging De Vrolijke Spelers een uitvoering geeft, dan zorgen wij met camera's voor een live-verbinding, zodat iedereen kan meegenieten.''

Het kan zijn dat sommige bewoners de wijk in trekken; bij Albert Heijn een boodschapje doen. En dan vergeten hoe ze moeten betalen. Ook daar is over nagedacht, zegt Marcha Kwisthout, de nieuwe locatiemanager.