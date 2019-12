Verpauperde dorp Doel bij Antwerpse haven krijgt toch toekomst

Nicole van Elteren (33): ‘Teleza gaat dit overleven, daarvoor zet ik alles op alles’

13:59 OUDENBOSCH/ZUNDERT - Voor het eerst in acht jaar is Nicole van Elteren (33) terug in Nederland. Met twee adoptiekinderen uit Malawi en de kleine Teleza. Het baby-meisje dat een hartafwijking heeft en snel moet worden geopereerd. Anders overlijdt het. ,,Dit moet lukken.”