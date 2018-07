Verontwaardiging in Bergen op Zoom over verwijt van 'schimmige' relatie met Philip Morris

Bij de gemeente Bergen op Zoom is met verontwaardiging gereageerd op de publicatie van Onderzoeksredactie Tabak op website Follow The Money. Het is nog niet zeker of de gemeente (juridische) stappen zal ondernemen.

Onderzoeksredactie Tabak stelt dat de gemeente Bergen op Zoom er een 'schimmige' relatie met sigarettenfabrikant Philip Morris (PM) op nahoudt. Zo zou de gemeenteraad de afgelopen jaren gelobbyd hebben voor de fabrikant, reisden ambtenaren met PM-officials naar de EU, zocht de gemeente actief huurders voor leegstaande PM-panden en liet de burgemeester Frank Petter zich gebruiken voor sluikreclame door PM.

Dat concludeert Onderzoeksredactie Tabak (een project van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en onderzoeksjournalist Marcel Metze) op basis van een acht maanden durende wob-procedure, waarbij 1.362 pagina's aan interne stukken zijn ingezien. Onderzoeksredactie Tabak doet journalistiek onderzoek naar de tabaksindustrie en het tabaksbeleid in met name Nederland.

'Dilemma's'

Woordvoerder Peter van der Graaf zegt dat de gemeente Bergen op Zoom zich absoluut niet herkent in het beeld dat Onderzoeksredactie Tabak schetst en spreekt van 'stemmingsmakerij'. ,,Elke zin valt te betwisten.''

Wel toont de publicatie volgens Van der Graaf aan met welke dilemma's een gemeente met een bedrijf met ongezonde producten binnen de grenzen te maken krijgt. ,,We kennen de gezondheidsrisico's van sigaretten, maar aan de andere kant hebben we ook te maken met een van de grootste werkgevers in onze gemeente. Dat zorgt voor dilemma's. We zijn terughoudend, maar een bepaalde vorm van contact is wel nodig.''

Onvermijdelijk

Daarmee doelt Van der Graaf onder meer op de aantijgingen dat Bergen op Zoom zich nadrukkelijk bemoeide met de invulling van leegstaande gebouwen op het terrein. ,,Philip Morris is jarenlang een van onze grootste werkgevers geweest. Door de sluiting (in 2014, waarbij 1.200 werknemers hun ontslag kregen, CH) was het onvermijdelijk dat we samen moesten zitten om te zien hoe we als gemeente deze klap op zouden gaan vangen. Niemand zit te wachten op zo'n groot braakliggend terrein en honderden werklozen.''

Normaal

Ook het verwijt dat burgemeester Petter zich heeft laten lenen voor sluikreclame door nadrukkelijk aanwezig te zijn bij de ingebruikname van nieuwe productielijnen, werpt Van der Graaf verre van zich. ,,Het is in bestuurlijke kringen niet meer dan normaal dat er bij dergelijke ontwikkelingen bij belangrijke werkgevers ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn. Zeker gezien wat er bij Philip Morris aan vooraf gegaan is.''

Daarnaast spreekt Van der Graaf ook het verwijt dat de gemeente Bergen op Zoom de wob-verzoeken van de onderzoeksredactie bewust tegenwerkte tegen. ,,We hebben steeds keurig geantwoord. We zijn nog bezig om alle stukken die opgevraagd zijn, openbaar te maken. De procedure daarover loopt nog.''