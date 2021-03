Vernieuwing Steenbergseweg in Dinteloord: uitstellen of niet?

VVD’er Kees Gommeren zat op dezelfde lijn. Ernstige knelpunten oplappen prima, maar stel een kostbare totale reconstructie uit totdat meer bekend is over de rondweg. Gommeren maakte zich ook grote zorgen over de overlast en slechte bereikbaarheid van de dorpskern en daagde wethouder Wilma Baartmans uit om aan te geven hoe de omleidingsroutes gaan lopen.



Baartmans zei dat aannemers wijs genoeg zijn om die omleidingen uit te zetten. ,,Uitstel is niet verantwoord. We praten hier al sinds 2013 over. Het is hoog tijd. Bij uitstel krijg je gaten in de weg. Het riool moet ook aangepakt worden.” Nu doorpakken is goedkoper en zorgt per saldo voor minder overlast dan wanneer het in twee keer moet, aldus de wethouder.