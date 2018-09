'Vernieuwd Tervoplein is economische impuls voor Putte'

Wethouders Bergen op Zoom herverde­len tijdelijk portefeuil­les

12:00 BERGEN OP ZOOM - Het college van Bergen op Zoom heeft de portefeuilles van de wethouders tijdelijk verdeeld. Door een stevige burn-out is wethouder Arjan van der Weegen tot het einde van het jaar uitgeschakeld. De overige wethouders nemen tot die tijd zijn taken over.