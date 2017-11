Vernieuwd D66 Woensdrecht heeft de jongste kandidatenlijst

Burgerraadslid Thierry de Heer (27) uit Hoogerheide werd in juli al gekozen tot lijsttrekker. Hij volgt Koen Suijkerbuijk op, die niet terugkeert in de raad. Dat laatste geldt ook voor Richard Musters. Deze twee 'duwen' wel de vernieuwde lijst.

Nestor en benjamin

Plaats drie is voor Niek van Essen van het Dorpsplatform Woensdrecht, met zijn 57 jaar de nestor in de top-vijf. Hoogerheidenaar Jeroen van der Ha (18), op vier, is de benjamin. De voorzitter van de Woensdrechtse jongerenraad zit wel in zijn examenjaar. Musters: ,,Anders had hij nog hoger kunnen staan."