Vernielingen teisteren gemeenschapshuis Eigen Haard in Bergen op Zoom

De laatste keer was afgelopen vrijdag, bevestigt de politie. ,,We kregen een melding van ingegooide ramen”, vertelt woordvoerder Pierre-Ine Mattheussens. ,,We hebben vervolgens getuigen gehoord en een buurtonderzoek gedaan.” De dader of daders zijn nog niet gevonden. ,,Als er mensen zijn die meer weten, dan horen we dat graag.”

Nieuwe ramen

Volgens Van Kaam is het dus zeker niet de eerste keer. ,,Misschien is dit al de tiende keer.” In het gemeenschapshuis aan de Pieter Breughelstraat , dat eigendom is van het Schuttersgilde St. Sebastiaan Bergen op Zoom & Borgvliet, zitten meerdere verenigingen samen. ,,Je probeert het daarom zo rendabel mogelijk te runnen, maar dat gaat op deze manier niet”, zegt de beheerder. ,,Ik heb de ramen nu vervangen door een speciaal soort glas. Ik hoop dat dat helpt tegen het vandalisme.” Het is niet het eerste incident in de wijk Borgvliet. De wijk kampt al langer met overlast en criminaliteit.