Vernielingen, lawaai en zwerfvuil rond Scheldeflat: 'Klachten deels waar, deels opgeklopt'

Natuurlijk zijn er soms problemen in en om de Scheldeflat. Jabbie Ahajaj weet ook wel hoe dat komt. ,,Het is goedkoop wonen hier. Dat trekt zwakke mensen aan.'' Zelf woont de jonge rechtenstudent met een anti-kraakregeling in de flat. Ergens anders wonen als starter is eigenlijk geen optie. ,,Dan wordt de huur eens zo hoog. Voor mij is dat te duur.''

De Visser heeft lof voor de gemeente en andere instanties. ,,'s Ochtends komt hier vaak een BOA, zo'n opsporingsambtenaar. Hij maakt foto's van de rommel. Elke dag komt Saver langs om de boel op te ruimen.'' John de Vos stopt juist bij de containers. Hij is op weg naar zijn zuster die in de buurt woont. Meteen kan-ie wat afval in de containers stoppen, netjes, zoals het hoort. ,,Ik werk zelf in de groenvoorziening. Je wil niet weten wat we allemaal in de plantsoenen aantreffen.'' Zelf werkt De Vos op Schouwen-Duiveland. ,,Het is overal hetzelfde.'' Waar hij echt een hekel aan heeft? ,,Mensen die te laat hun plastic zakken buiten zetten en die dan gewoon laten staan. Vogels, ongedierte, van alles komt er op af.''