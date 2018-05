Vernielingen aan Pompejustoren in Halsteren weggepoetst

Tekort op jeugdzorg in Steenber­gen door computer­sys­teem: 'het was een rommeltje'

8 mei STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen heeft een fors tekort op de jeugdzorg: 1,4 miljoen euro. En de grote vraag is: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat er een tekort zou zijn, dat was bekend. Maar dat het zo hoog was, dat was voor de gemeente een grote schok. Wethouder Cor van Geel lag maandagavond tijdens een oordeelvormende vergadering dan ook zwaar onder vuur. Een echt bevredigend antwoord kon hij de politiek echter niet geven.