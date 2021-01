Vermoorde man op Oesterdam is inderdaad Paco uit Colombia

Heemkunde­kring wil heemhuis kopen: ‘Dan weten we waar we aan toe zijn’

5 januari HALSTEREN/BERGEN OP ZOOM - Heemkundekring Halchterth wil Hof van Ram, het heemhuis, kopen. Een onderzoek moet uitwijzen of het mogelijk het eigendom over dit pand te verwerven. Want Halchterth zit niet te wachten op nieuwe verrassingen over het onderkomen op De Beek.