Vermoord, in stukken gesneden en verbrand op kampvuur: zonen van verdachte leggen getuigenis af over vermiste loodgieter Johan Van der Heyden

Volgens Het Nieuwsblad komt de verklaring van de zonen overeen met een andere getuigenis in het dossier. Zo zou een buurtbewoner van het woonwagenpark in Steenbergen gezegd hebben dat het gedurende enkele dagen naar ‘gebakken spek’ rook in de buurt.

Roofmoord

Het motief blijft echter onduidelijk. Een van de pistes is dat Wanda V.R. en Nicky S. de man, een vaste klant van de prostituee, wilden beroven omdat ze gehoord hadden dat hij heel rijk was. Het duo zit momenteel nog in de cel. Daarnaast zitten nog twee andere verdachten in de gevangenis in Nederland: een 39-jarige moeder en haar 18-jarige dochter uit Steenbergen. Die moeder is een ex van Nicky S. en is de eigenares van de loods waar het versnijden van het lichaam mogelijk gebeurde.