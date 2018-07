Vermoedelijke veroorzaker ernstig ongeval op A4 bij Woensdrecht was al 24 uur onderweg

Bij het ongeval raakte negen mensen gewond. Zij zaten allemaal in een busje dat werd bestuurd door de Pool. Hij knalde met het voertuig achter op een vrachtwagen, die op de vluchtstrook stond. De bestuurder van de vrachtwagen kwam met de schrik vrij.

Onderzoek

De politie is na het incident een uitvoerig onderzoek gestart. Daaruit is gebleken dat de bestuurder van het busje vanuit zijn woonplaats in Polen, vlakbij de Oekraïnse grens, de dag ervoor naar Woensdrecht is vertrokken.

,,De afstand naar Woensdrecht is bijna 1.600 kilometer en de reistijd is zonder pauzes minimaal zestien uur. Omdat de chauffeur in Polen meerdere mensen op verschillende plaatsen heeft opgehaald, is het aannemelijk dat de afstand en de reistijd nog langer is'', aldus de politie. Vervolgens reed hij naar Berlijn, om uiteindelijk zijn weg te vervolgen naar de eindbestemming Den Haag.

Van technische mankementen aan het busje of andere oorzaken is tot op heden niks gebleken, dus wijst het onderzoek momenteel in de richting van de oververmoeide bestuurder. Hij heeft tegenover de politie verklaard dat hij werkloos is en niet in dienst is van het bedrijf, waarvan het eigendom is.

Veiligheid