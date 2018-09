column Arbeidsmi­gran­ten leveren veel kansen op voor Dinteloord

10:19 Het is bijna zover. Nog even geduld en dan kan de eerste paal van de tweede supermarkt in Dinteloord de grond in. Eindelijk meer keus in boodschappenland in het dorp. Hoe ik daar zo bij kom? Met 250 arbeidsmigranten erbij zal die tweede supermarkt een kwestie van tijd zijn. En dan minder tijd dan het nu al kost om er over te praten. De supermarkt zal hard nodig zijn, want anders wordt het wel erg proppen in de Albert Heijn.