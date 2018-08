Verloren op de A58: een Zodiac en een paar honderd Crocs

Zware bom uit Tweede Wereldoor­log gevonden in natuurge­bied Brabantse Wal, vinder graaft explosief zelf uit

13:44 BERGEN OP ZOOM - In het natuurgebied de Brabantse Wal bij Bergen op Zoom is een bom ontdekt uit de Tweede Wereldoorlog. "Het is een hele grote, zeker een 500 ponder", zo vertelt boswachter Erik de Jonge.