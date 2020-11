Verloren ambtsketen van Steenbergse burgemeester blijkt Sinterklaasstunt

COLUMN ‘Avondklok in Nee-der­land, dat gaat zo niet werken’

6 november De hele week hangt de dreiging van de avondklok boven ons hoofd. Dan kunnen we van 22 uur tot 04 uur niet naar buiten. Of dat erg is? ,,Doe maar, hoor”, zegt de vriendin van een collega. ,,Met kleine kinderen kom je toch vrijwel nooit buiten na tien uur.”