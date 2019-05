Verlof voor moordenaar van Jesse komt hard aan in Woensdrecht: ’Julien C. moet opgesloten blijven’

HOOGERHEIDE/BREDA - Ongeloof, onbegrip, maar ook angst dat de moordenaar van Jesse Dingemans (8) uit Hoogerheide mogelijk nieuwe slachtoffers maakt. De bekendmaking, gisteren voor de rechtbank in Breda, dat dader Julien C. mogelijk de tbs-kliniek mag verlaten en al begeleid én onbegeleid verlof heeft genoten, is hard aangekomen in de gemeenschap van Woensdrecht.

Een oud-klasgenoot van Jesse, die anoniem wil blijven, noemt de gang van zaken ’heel bizar’. ,,Het zou belachelijk zijn als hij meer vrijheid krijgt. De impact van wat hij gedaan heeft, was en is heel groot. Elk jaar op 1 december ga ik naar het graf van Jesse en kom daar meer oud-klasgenoten tegen. Toen het gebeurde, kwam de hele gemeente stil te liggen en werd de beveiliging op alle scholen opgevoerd.”

Tbs-behandelaars nemen welbewuste risico's, vindt stiefvader Julien C.

Gosse Meerstra, de stiefvader van Julien C, is totaal verrast. Hij vindt dat de tbs-behandelaars ‘welbewuste risico's’ nemen gezien de constatering dat de inmiddels 34-jarige dader nog steeds problemen heeft met het beteugelen van zijn agressie. ,,Dan is het nogal wat om nu al de teugels te laten vieren. Hij heeft nooit bekend dat hij Jesse heeft gedood. Hoezo kun je dan stellen dat hij is verbeterd”, vraagt Meerstra zich af.

Hij en de moeder van Julien C. hebben al vele jaren geen contact meer met hem. ,,We weten niet hoe we ons zo'n contact moeten voorstellen.”

Julien C. is veroordeeld tot twaalf jaar cel met tbs en dwangverpleging voor het doden van Jesse op 1 december 2006 in zijn school in Hoogerheide. Vier jaar geleden ging hij naar de tbs-kliniek in Groningen. De rechtbank Breda beslist de komende weken over hernieuwde verlenging van die tbs. Justitie eist twee jaar verlenging met de aantekening dat de resocialisatie van Julien C. nog tenminste twee jaar duurt.

Julien C. heeft antisociale en narcistische trekken

Zijn behandelaars zetten inmiddels in op transmuraal verlof. Dat betekent dat C. naar een instelling voor begeleid wonen kan en op verlof mag, ook zonder begeleiding. Dat ging al goed, aldus de behandelaars. Duidelijk is dat C. aan een autistische aandoening lijdt, antisociale en narcistische trekken heeft, agressief kan zijn en cannabis gebruikt.

Die agressieve aanleg zorgt voor onrust in Woensdrecht. ,,Stel dat hij zijn agressie voor 95 procent in bedwang heeft. Je zal maar net slachtoffer worden van de 5 procent die hij niet onder controle heeft”, zegt Adrie van der Vliet van het dorpsplatform in Ossendrecht.

Het nieuws maakt veel los, zeggen ook Rainier Schuurbiers (fractieleider van grootste partij ABZ) en Robert Roskam, groepsvoorzitter van Scouting Hoogerheide. Hij maakte Jesse mee als jeugdlid van de scouting. ,,Het is altijd moeilijk geweest om deze zwarte tijd een plekje te geven. Elk nieuw bericht brengt het verdriet terug.”

Wreed en onmenselijk

Schuurbiers beseft dat het in handen van de rechters ligt. ,,Maar het is zo wreed en onmenselijk wat hij heeft gedaan. Hij is nog steeds agressief, maar krijgt toch verlof. Dat is onverteerbaar.”

De drama's rond Anne Faber en, zeer recent, met de Antwerpse Julie van Espen die vermoord zijn door daders met een zedenstrafblad, maken het besluit over Julien C. totaal onbegrijpelijk, aldus ouders op het schoolplein van de Klim-op en in het winkelgebied van Hoogerheide. ,,Ik ben bang dat hij weer wat gaat doen”, reageert Johanna van der Poel. Ook Marionne (‘Liever geen achternaam’) en Ben Harmers zijn duidelijk: Julien C. moet achter slot en grendel blijven. ,,Zolang zijn stoornis niet is opgelost, mag hij niet terug in de maatschappij.”