'Verlengde Duinstraat tweede gasloze wijk in gemeente Woensdrecht'

Dit maakt een foodtruck­fes­ti­val een succes (en deze festivals kun je dit weekend bezoeken)

15 juni ETTEN-LEUR - Nog geen plannen dit weekend? Bezoek een van de drie foodtruckfestivals in West-Brabant. Dit weekend is de start van het seizoen waarin we massaal op straat eten, drinken uit plastic bekers en zitten aan een picknicktafel. Wat maakt een foodtruckfestival zo'n succes?