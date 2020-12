Verkoop Stayokay spannend voor Natuurpodium: ‘We hopen dat nieuwe eigenaar met ons meedenkt’

Tegelijkertijd is het wel een grote verandering erkent Deliën. ,,Stayokay is onze huisbaas. We hopen dat we met een nieuwe eigenaar net zo goed kunnen samenwerken.”

Forse omzetdaling Stayokay

Vanwege de coronacrisis kampt Stayokay landelijk met een forse omzetdaling waardoor besloten is twee vestigingen te sluiten. Een daarvan is het hostel in Bergen op Zoom. ,,Heel vervelend. Weer een slachtoffer door corona. De economische maar ook sociale schade is groot", zegt Deliën. ,,Mensen koesteren deze plek.”

Natuurpodium biedt educatief programma

Natuurpodium is een stichting die vijf jaar geleden is opgericht door de gemeente Bergen op Zoom en Brabants Landschap. De stichting biedt een educatief programma over natuur en duurzaamheid op de Brabantse Wal. In het bezoekerscentrum op de eerste verdieping zijn exposities en activiteiten.

,,We draaien goed. We werken nauw samen met het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. Dat gaan we verder uitbouwen en daar hebben we alle vertrouwen in”, zegt Deliën. Spannend is de verkoop wel voor Natuurpodium. ,,We willen mens en natuur dichter bij elkaar brengen. Het zou fijn zijn als we met de nieuwe eigenaar op een lijn zitten en samen toekomstplannen kunnen maken.”

Gemeente betreurt verkoop Stayokay

De gemeente, die heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van Natuurpodium, onderschrijft dat. ,,We betreuren dat Stayokay verdwijnt", stelt wethouder Patrick Van der Velden die daarbij meteen aangeeft dat de uitkijktoren bij het hostel gewoon blijft. ,,We hopen dat er een goede exploitant komt die het over wil nemen. Daarover hebben we maandelijks contact met Stayokay.”

Klimbos verliest ‘goede buur’

Klimbos Brabantse Wal dat ook op het zelfde terrein zit, verliest met Stayokay ‘een goede buur'. ,,Maar voor ons heeft het weinig effect", stelt directeur Ciaran Barsema. ,,Wij bewaren ons materiaal in containers die naast het pand van Stayokay staan en dat blijft zo.” De klimmers maken vaak gebruik van de horeca van het hostel. ,,Elke horeca-ondernemer heeft graag veel klanten dus ik maak me geen zorgen over de verkoop.”