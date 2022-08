Verkoop panden en woningbouw moet GGZ WNB er bovenop helpen

Het resultaat over 2021 was positief want er bleef onder aan de streep zo'n vier ton over, maar het is te broos voor een echt duurzaam herstel, zegt Quirijn Lok. Hij werd 1 april de financiële man in de Raad van Bestuur, naast Els Govers die zich met de zorg bezig houdt. ,,We zouden toe moeten naar een resultaat van minstens acht ton. Dat is nodig om te kunnen reserveren en investeren.”