Verkoop opslagruimte dreigt: waar moet Ria dan heen met deze historische kostuums?

BERGEN OP ZOOM - Zonder een geschikte alternatieve ruimte valt na 1 juli 2021 het doek voor de Stichting Historische Kostuums. Dat is de vrees van Ria Weyts, sinds jaar en dag het gezicht van de organisatie die in Blokstallen 3 beschikt over een collectie van meer dan 2.000 historische kostuums.

Het voornemen van de gemeente om het gebouw te verkopen zorgt voor grote ongerustheid. ,,Wat in 33 jaar met eigen handen door onze vrijwilligers is opgebouwd gaat dan in een klap verloren.‘’

Commercieel huren niet haalbaar

De Stichting Historische Kostuums zit vanaf het jaar 2000 in een gemeentelijke accommodatie. Eerst in het Klein Arsenaal en tegenwoordig in Blokstallen 3, waar de stichting 200 m2 huurt voor de opslag van kostuums, het gereedmaken voor uitleen en paskamers. Ook is er een gedeelde atelierruimte van 64 m2 waar de kostuums gemaakt en hersteld worden. Ook de Maria Ommegang maakt gebruik van die multifunctionele ruimte.

Het op commerciële basis huren van een vergelijkbare ruimte is voor de stichting geen haalbare kaart, zegt Weyts. ,,Dan zijn we tenminste het dubbele aan huur kwijt. Terwijl onze verhuur, en daarmee onze inkomsten, vanwege corona stil staan. We zijn al aan het interen.''

Verhuur zelfs aan Vlaanderen

Quote Het is teveel om thuis op te slaan en en dat komt de verhuur niet ten goede. Ria Weyts De kostuums worden onder andere gedragen met de openluchtspelen van De Vierschaar en tijdens de Jeugdmonumentendag. Daarnaast zijn ze beschikbaar voor allerlei andere Bergse organisaties. De stichting verhuurt haar kostuums ook aan derden, tot in Vlaanderen toe. ,,Dankzij onze website zijn wij tot ver in den lande en daarbuiten bekend.''

Aanvankelijk was sprake van een verhuizing vanuit de Blokstallen naar het nieuw gerealiseerde Eventum. Ondertussen is duidelijk dat ook het Eventum in de verkoop gaat en niet meer beschikbaar is als alternatief.

Uitverkoop dreigt

Een beperkte opslagruimte is voor Weyts niet bespreekbaar. ,,Het is teveel om thuis op te slaan.'' Ook het overzicht in de collectie zou dan verdwijnen. ,,En dat komt de verhuur niet ten goede.''

Een mogelijk omvallen van de stichting leidt volgens Weyts tot een domino-effect. ,,Alle organisaties in de stad die historische kostuums nodig hebben zullen elders moeten aankloppen, tegen veel hogere kosten.''

In een brief aan college en gemeenteraad dringt de stichting aan op snelle duidelijkheid. ,,In het slechtst denkbare scenario gaat onze collectie in de uitverkoop en kan de stad niet meer beschikken over onze historische collectie. Maar met zo'n uitverkoop wil je ook niet wachten tot het laatste moment.''