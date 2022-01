Verkoop Halsters heemhuis voor een ‘eerlijke prijs’ aan Heemkundekring Halchtert

update + video Grote brand in historisch pand in Bergen op Zoom, bewoners ‘zeer ontdaan’

BERGEN OP ZOOM - In een historisch pand aan de Lievevrouwestraat in Bergen op Zoom woedde woensdagmiddag een grote brand. Inmiddels is die onder controle. In de omgeving wern een NL-Alert verstuurd vanwege de rookontwikkeling. De bewoners, die op tijd naar buiten zijn gehaald, laten weten ‘zeer ontdaan’ te zijn.

18:41