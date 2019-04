Verkeerslichten op kruising Markiezaatsweg in Bergen op Zoom komen er nog niet

Meino Dam van die partij vond dat de gemeente niet langer kon wachten met het plaatsen van een installatie op de kruising. ,,De omwonenden zijn bezorgd en er is irritatie bij automobilisten. De weg is drukker, dat ziet iedereen.” Wethouder Annette Stinenbosch zegde onlangs toe een aantal maatregelen te willen nemen: zo is er onlangs een smiley geplaatst om het verkeer bewust te maken van de snelheid en wordt de belijning aangepast. Ook wil ze na de meivakantie tellingen uitvoeren.

Lees ook PREMIUM Buurt wil extra stoplicht of rotonde op drukke Markiezaatsweg in Bergen op Zoom Lees meer

‘Geld is er wel’

Lapmiddelen, vond Dam. ,,Alsof het college nog steeds niet is overtuigd van de noodzaak van verkeerslichten.” Het argument dat er geen geld voor de plaatsing ervan is, was wat hem betreft niet genoeg. ,,Het geld is er wel, maar dan moet je andere prioriteiten stellen.”

Maar de meerderheid van de raad ging daarin niet mee. Aydin Akkaya van GBWP snapte de klachten van bewoners. ,,En die zijn terecht. Maar we moeten ook nadenken hoe we zaken aanpakken. Het feit is dat we geen geld hebben. En er worden nu maatregelen getroffen. Op korte en lange termijn. Geef de wethouder de tijd om te kijken of dat helpt”, vond hij.