Verkeersborden om overlast slapende truckers tegen te gaan

Dat heeft bedrijvenvereniging TNP met het college van burgemeester en wethouders afgesproken. TNP neemt zelf de kosten voor de borden, rond de 7.000 euro, op zich. ,,De gemeente zit in een financiële lockdown”, zegt voorzitter Peter van den Eijnden daarover. ,,En als we ze op deze manier dan een beetje kunnen helpen, dan pakken wij zelf onze verantwoording wel. Het is belangrijk dat de borden er nu eindelijk komen.”

Handhaven mogelijk

Een paar maanden geleden maakte Van den Eijnden bekend dat er eindelijk een oplossing was gevonden. Truckers die daadwerkelijk op een van de industrieterreinen moeten zijn, mogen overnachten op aangewezen plekken. Op de Blankenweg bijvoorbeeld, Leeghwaterweg en de Conradweg aan één kant van de straat. Ook op de kop van de Theodorushaven zijn parkeerplekken voor overnachtende chauffeurs. De Poort is wel helemaal op slot.

Maar om de nieuwe locaties aan te geven, zijn de verkeersborden nodig. ,,Op die manier kunnen we ook handhaven. Dat de chauffeurs niet gaan staan waar het niet mag, maar dat ze ook meteen zien waar ze wel moeten zijn.”

De gemeente gaat de borden wel zelf plaatsen op de bedrijventerreinen. Dat gebeurt vanaf eind augustus en er zijn een paar weken voor uitgetrokken.

Geen alternatief in verleden

Op de bedrijventerreinen is al jaren overlast van overnachtende truckers. Er is ooit een stopverbod ingesteld, maar dat werkte niet. ,,Dat bleek in de praktijk moeilijk te handhaven. Je kunt ze wel wegsturen, maar er was geen alternatief.”

Het gaat nu redelijk goed op de terreinen, ziet Van den Eijnden. ,,Het gekke is dat veel truckers nu al op de goede plekken overnachten. Maar dat moeten we wel goed in de hand houden en dus zijn die borden nodig.”

Geen openbare plek

Het is overigens niet de bedoeling dat de stroken openbare overnachtingsplekken worden, zegt de voorzitter. ,,De truckers moeten ook wel op het industrieterrein laden en lossen. Het is niet de bedoeling dat truckers vanaf de snelweg naar Noordland rijden om daar te parkeren. Het moet geen magneetwerking hebben. Dat gaan we ook wel checken, daar kunnen we op handhaven.”

Aangezien er toch nieuwe verkeersborden komen, bestelt TNP er ook een paar om van de Poort een 30-kilometerzone te maken.