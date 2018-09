Ik hou ook niet van al dat klagen over het weer. Qua zomer hadden we het niet beter kunnen treffen dit jaar met de hoeveelheid zonuren. Die warmte van de zon is lekker in de zomer, maar het hoeft van mij niet het hele jaar rond zo warm te zijn. Een goede vriend van mij die naar Los Angeles (VS) is verhuisd, vertelde dat het daar iedere dag zonnig en warm is. Op mijn vraag of je dan niet elke dag aan het strand gaat zitten, antwoordde hij dat dat wel meevalt. Je moet ook gewoon werken. Je leeft vooral in een (air)geconditioneerde omgeving, omdat het klimaat het hele jaar door hetzelfde is. Hij gaf aan dat hij daar best aan heeft moeten wennen, van vier verschillende Hollandse seizoenen naar altijd zon.