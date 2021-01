‘Verhuizing Bergse huisartsenpost naar Roosendaal is niet negatief’

BERGEN OP ZOOM - De verhuizing van de huisartsenpost in Bergen op Zoom naar het nieuw te bouwen Bravis-ziekenhuis in Roosendaal moet beter aan de bevolking worden uitgelegd, met name aan de inwoners van de gemeente Tholen. Dat zegt directeur-bestuurder Jan Verbaal van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant, naar aanleiding van de toegenomen onrust op het eiland over de grotere afstand tot medische zorg. ,,Door corona is dat allemaal geparkeerd.’’

Dat de huisartsenpost uit Bergen op Zoom verdwijnt is al langer een vaststaand feit en uitvoerig besproken met de gemeenten in het werkgebied, ook Tholen. De verhuizing zou ook worden uitgelegd aan een vertegenwoordiging van burgers in die gemeenten. Door alle beperkende maatregelen is dat er volgens Verbaal nog niet gekomen. Zo gauw het kan, worden die gesprekken alsnog gevoerd. ,,We willen dan meteen twee vliegen in één klap slaan en ook de toekomst van de reguliere huisartsenzorg in de kleine kernen veilig stellen.’’

Twee minuten

Verbaal wil de grotere afstand voor Thoolse bezoekers van de huisartsenpost graag in het juiste perspectief plaatsen. ,,Het is straks twee minuten langer rijden.’’ Onderaan de streep levert de verhuizing volgens Verbaal juist tijdswinst op, en een betere zorg. ,,In veel gevallen moet een patiënt alsnog naar de medische specialisten in Roosendaal worden doorgestuurd. Door dicht bij het ziekenhuis te zitten kun je optimale zorg bieden en ook de spoedzorg door schaarsere huisartsen efficiënter organiseren.’’

Quote Het is straks twee minuten langer rijden Jan Verbaal , Stichting Huisartsenposten West-Brabant De verhuizing van de huisartsenpost staat op de rol voor 2025. In dat jaar gaat het nieuwe ziekenhuis in Roosendaal open en sluit Bravis in Bergen op Zoom. Verbaal verwacht dat er nog meer tijd is om het draagvlak bij de bevolking voor de verhuizing te verbreden. ,,De planning bij nieuw te bouwen ziekenhuizen wordt nooit gehaald.’’

De directeur-bestuurder wijst ook op de plannen voor een Bravispunt in huisartsenpraktijk de Vliethof in Tholen-stad. Die voorziening is naar verwachting komende zomer gereed. In dat centrum kunnen straks ook verschillende diagnostische onderzoeken en specialistische verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd, allemaal zaken waarvoor inwoners van het eiland nu nog naar Bergen op Zoom moeten. Ook beeldbellen in de avonduren met huisartsen is in een dergelijk punt mogelijk.