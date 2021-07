Verhuizen van de stad naar het dorp: ‘Hier hebben de kinderen zoveel vrijheid’

Ma­thieu-fans zien drama voltrekken: ‘Bij Van der Poel is het alles of niets’

26 juli HOOGERHEIDE - Desillusie in het wielercafé van Ricardo Rens in Hoogerheide, nadat Mathieu van der Poel keihard onderuit is gegaan op het Olympisch mtb-parcours van Izu in Japan. ,,Je staat met een ander idee op en gaat toch minstens uit van een medaille”, zegt Ad Groffen, oud-klasgenoot van Adrie van der Poel.