Verhuisplannen Lidl Steenbergen steeds concreter

STEENBERGEN - De kogel is nog lang niet door de kerk, maar de verhuisplannen van de Lidl in Steenbergen beginnen steeds meer vorm te krijgen. De supermarkt wil naar het pand van Auto Kar aan de Van Bredastraat verhuizen.

De Lidl zit nu nog aan de Burgemeester van Loonstraat, maar dat pand is al jaren te klein. Uit onderzoek is gebleken dat uitbreiding op die locatie niet mogelijk is. En dus viel het oog op het gebouw van het autobedrijf, een paar honderd meter verderop. Wat de plannen daar precies zijn, wil de Lidl nog niet vertellen. ,,Daar is het te vroeg voor'', zegt een woordvoerster. Wel is er onlangs een informatieavond voor omwonenden gehouden. ,,Met de reacties van hen wordt waar mogelijk het plan aangepast.''

De gemeente Steenbergen verleent 'in principe' medewerking. ,,In het centrum van Steenbergen is geen geschikte locatie beschikbaar'', zegt woordvoerster Anouk Denissen. ,,De nieuwe locatie zou weliswaar buiten het winkelcentrum zijn, maar is nabij genoeg om ook nog klanten naar het centrum te trekken.''

,,We zitten nu nog in de onderzoek- en ontwerpfase'', zegt Denissen. ,,Pas als die zijn afgerond, kan de bestemmingsplanprocedure opgestart worden.''

Stadshart

Het bestuur van Retail Platform Steenbergen (RPS) is niet blij dat de supermarkt straks verder van het stadshart komt te liggen, zegt voorzitter Kees de Bruin. ,,Er zijn wat ons betreft nog verschillende opties mogelijk, maar dat hangt ook af van wat de politiek met de tweede supermarkt in Dinteloord wil doen.''

Een supermarkt is belangrijk voor het centrum, zegt De Bruin. ,,Je ziet het ook in de regio. In Halsteren zijn de Albert Heijn en de Plus gevestigd in het dorpskern en dat is goed voor de aantrekkelijkheid. In Tholen is de supermarkt er buiten gevestigd en is er veel leegstand in het centrum.''

Meer parkeerruimte

De gemeente Steenbergen zegt dat aan de verplaatsing in ieder geval de voorwaarde is verbonden dat er geen detailhandel mag terugkomen als het pand van de Lidl straks vrij komt. ,,Dit draagt bij aan de winkelconcentratie in het echte centrumgebied'', zegt Denissen. ,,En er komt meer parkeerruimte voor bezoekers van het winkel- en horecahart van Steenbergen en de vernieuwde haven.''