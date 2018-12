'Verhuis volwassenen platanen naar Rijtuigweg in Bergen op Zoom’

Agenten nemen paint­ball-ge­weer in beslag in Woensd­recht: ‘Toch snel geneigd je geld af te geven als je dit ziet’

16:51 WOENSDRECHT - In de gemeente Woensdrecht hebben agenten woensdagmiddag een paintball-geweer aangetroffen op de achterbank van een auto. Omdat dit wapen volgens de politie ‘zeer geschikt’ is voor afdreiging, is het verboden wapen in beslag genomen. Het wordt snel vernietigd.