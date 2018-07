'Vergeet zwembad De Melanen in Halsteren niet'

'Nog geen definitief besluit over snelfiets­pad F58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal'

3 juli ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - De komst van het snelfietspad F58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom is nog geen gelopen race. Hoewel beide steden zeggen enthousiast te zijn over een dergelijke fietsroute, er is nog steeds geen definitief besluit over de komst van het pad genomen.