'Vergeet die woontoren bij Groot Arsenaal in Bergen op Zoom'

Dat zegt voorzitter Piet Juten van de Vereniging Binnenstad in de zienswijze die deze organisatie heeft ingediend tegen de bouw van een appartementencomplex van bijna 25 meter hoog. Bewoners wisten hier tot voor kort niks van. Voelen zich overvallen en hebben bezwaar gemaakt. De VB begrijpt dat. Ook deze organisatie was niet van dit plan op de hoogte. Juten vindt zo'n hoog gebouw op deze plek niet passen. Het doet volgens hem afbreuk aan het monumentale Groot Arsenaal dat er pal naast staat. ,,U veronachtzaamt de aanwezigheid van het Groot Arsenaal en in wezen ook dat van het Klein Arsenaal.''

De voorzitter van de Vereniging Binnenstad haalt verder aan dat er volop discussie is geweest ettelijke jaren geleden over een 'landmark' in het gebied. Een hoog gebouw. Maar dat is op een andere plek gedacht. Over dat complex is destijds veel discussie geweest. Het mag uiteindelijk maximaal 25 meter hoog worden. Een poging het op 20 meter te beperken strandde in de gemeenteraad.