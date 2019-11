Dieven slaan vier keer toe in Huijbergen

14:41 HUIJBERGEN - Het dievengilde heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zijn slag geslagen in De Bergsetraat Veenbes en De Boomstraat in Huijbergen. Op de vier plekken, binnen een straal van 100 meter in de dorpskern, werd in korte tijd ingebroken.