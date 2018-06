Verenigingen De Schelp in Bergen op Zoom positief over oplossingen voor sluiting zwembad

Alle gebruikers zijn eind vorige week bijgepraat over de ontwikkelingen rond het bad. Dat blijft in ieder geval gesloten tot zomer 2019. Dat is nodig om alle roestige bouten en moeren te vervangen, het bad een flinke opknapbeurt te geven en te voorzien van zonnepanelen en zuinige pompen. Gedacht wordt om tijdens de winterperiode het wedstrijdbad van De Melanen in Halsteren, het buitenbad dat nu als tijdelijke vervanging wordt gebruikt, te voorzien van een tijdelijke overkapping. ,,Het is een beetje behelpen, maar ik denk dat dit een goede, tijdelijke oplossing is", zegt voorzitter Fred van den Kieboom van De Krabben. Penningmeester Christian Mous van de reddingsbrigade deelt die mening. ,,Wij zijn hier redelijk positief over. Voor ons is het belangrijk dat de instructeur die aan de kant staat het niet te koud krijgt. Dan biedt zo'n overkapping uitkomst."

'Dramatisch'

Met name de Krabben hebben zeer te lijden onder de sluiting van het zwembad. De vereniging heeft de helft van alle wedstrijdzwemmers zien vertrekken, pakweg 50 tot 60 leden. ,,Dat is een forse terugloop die ons pakweg duizend euro per maand aan inkomsten scheelt. Gelukkig hebben we minder kosten, maar dan nog is het redelijk dramatisch", aldus Van den Kieboom.

'Heel pijnlijk'

Hij is dan ook zeer te spreken over het aanbod van wethouder Arjan van der Weegen om in kaart te brengen hoe groot de schade is. Om eventueel te kijken hoe en in welke vorm de gemeente de schade kan vergoeden. ,,Dat is heel prettig, maar ook erg nodig. Je voelt je dan niet helemaal in de kou staan. We zijn inmiddels zoveel leden kwijt dat we komend seizoen niet meedoen aan de wedstrijd-zwemcompetitie. Dat is voor het eerst sinds de oprichting van de club in 1955. Heel pijnlijk."

Minder is de voorzitter te spreken over het ontbreken van de wethouder tijdens de bijpraatsessie met de gebruikers. ,,Dat vind ik een gemiste kans. Ook had de communicatie een stuk beter gekund tijdens de afgelopen periode." Hij hoop ook dat de verenigingen betrokken worden bij de verbeteringen in het bad. ,,Want daar hebben wij ook wel wat ideeën over."

Netjes