Vereniging Binnenstad in Bergen op Zoom wil meepraten over water in de Kaai

Juten vindt het op zich een goede zaak dat de gemeente de kwestie opnieuw oppakt. Maar hij hoopt wel dat de insteek van het onderzoek een positieve is, namelijk dat echt geprobeerd wordt om de Kaai weer onder water te zetten.



,,En niet dat de gesprekken ertoe leiden dat de gemeente het plan definitief naar de prullenmand verwijst. Als we naar de maan kunnen, kunnen we ook water in de Kaai zetten'', wil de voorzitter van Vereniging Binnenstad maar zeggen.



Volgens eerder onderzoek van Stichting Open Kaai kost het ongeveer 5 miljoen euro om de kademuren te restaureren en een laag water in de Kaai te zetten. Daarmee is er nog geen open verbinding via het Havenkanaal met het Zoommeer. Maar dat kan altijd nog in een later stadium, is de gedachte.