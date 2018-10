Vereniging Binnenstad hekelt massale bomenkap Rijtuigweg

De vereniging is verontrust en verontwaardigd over de gang van zaken en hekelt de manier van communiceren met bewoners en de VB die samen in een klankbordgroep zitten. Die groep kreeg afgelopen juli twee plannen voorgeschoteld met betrekking tot de bomen langs de Rijtuigweg. ,,Handhaven van de laanstructuur of een losse inrichting zoals bijvoorbeeld op het Bolwerk", stelt Aertssen. ,,Nu besluit de gemeente tot rigoureuze kap, daar is met de klankbordgroep nooit over gesproken.” Volgens de VB worden zeker vijftig bomen onnodig gekapt.