Vereniging Binnenstad geeft strijd tegen De Zeeland in Bergen op Zoom niet op

BERGEN OP ZOOM - De vereniging Binnenstad (VB) blijft volharden in haar strijd tegen De Zeeland in Bergen op Zoom. Maandag stonden de partijen, inclusief de gemeente, weer voor de rechtbank in Breda. Ook nu staat de vraag centraal of VB belang heeft bij de ontwikkelingen in het winkelcentrum in de voormalige suikerfabriek.

Uitbreiding

Halverwege vorig jaar heeft VB bezwaar gemaakt tegen het uitbreiden van een van de gebouwen met een extra verdiepingsvloer van 1.400 vierkante meter. In eerste instantie zou 1.200 vierkante meter gebruikt worden voor detailhandel. De vereniging ziet de toename van de winkelruimte daar als bedreiging voor de (winkels in) binnenstad. Maar in maart dit jaar bleek uiteindelijk dat slechts 183 vierkante meter extra winkelruimte erbij komt, de rest wordt gebruikt voor leisure (vrijtijdsactiviteiten).

De afgelopen rechtszaken, onder meer tegen De Versmarkt in De Zeeland, heeft VB keer op keer het deksel op de neus gekregen. Het winkelcentrum ligt naar de mening van rechters, de Raad van State en de gemeente te ver van het centrum. Allen concluderen dat op basis van de statuten van de vereniging zij daartegen niet in het geweer kan komen en daarom geen belang heeft. Reden voor VB de statuten te wijzigen.

Gebri

De gemeente vindt echter dat de statuten nu zo ruim zijn opgesteld dat zo'n beetje iedere ontwikkeling binnen de gemeente op het bordje van VB terecht kan komen. Ook de advocaat van Gebri, eigenaar van De Zeeland, is die mening toegedaan. Reden voor de gemeente om de club wederom als niet-ontvankelijk te bestempelen. Aan de Bredase rechter maandag de vraag in hoeverre dat terecht is.

De advocaat van VB betoogt dat het werkgebied van de vereniging sinds de statutenwijziging de gehele gemeente is. Maar dat zij pas in het geweer komt als die ontwikkelingen de binnenstad raken. De vertegenwoordigers van de gemeente en Gebri zijn het daar niet mee eens. ,,In mijn optiek kunnen ze zo tegen ieder besluit bezwaar maken. Daarmee is er geen onderscheid met het algemeen belang. Veel te ruim dus", aldus Suijkerbuijk namens de gemeente.

Rechter

De rechter vraagt zich af of, mocht zij meegaan in VB-uitleg over de statuten, een uitbreiding met 183 vierkante meter oppervlakte wel invloed heeft op de binnenstad. Voorzitter Piet Juten van VB: ,,Het gaat hier om en, en , en. De optelsom van alle winkeloppervlakte in De Zeeland ten opzichte van de binnenstad. En dan is 183 vierkante meter wel belangrijk. Inmiddels zijn er de afgelopen jaren 100 winkels in het centrum gesloten."