Vereniging Binnenstad boekt overwinning in strijd tegen De Zeeland

updateBERGEN OP ZOOM - De Vereniging Binnenstad (VB) heeft een belangrijke overwinning geboekt in haar strijd tegen winkelcentrum De Zeeland in Bergen op Zoom. De Bredase rechter oordeelt dat de belangenvereniging wel als belanghebbende gezien moet worden door de gemeente bij de ontwikkelingen in de voormalige suikerfabriek.

Voorzitter Piet Juten van VB is erg blij met deze uitspraak. ,,Het is voor het eerst dat we ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat de gemeente haar huiswerk opnieuw moet doen en rekening moet houden met onze bezwaren tegen de uitbreiding van het winkelcentrum."

Statutenwijziging

De afgelopen rechtszaken, onder meer tegen De Versmarkt in De Zeeland, heeft VB keer op keer het deksel op de neus gekregen. Het winkelcentrum ligt naar de mening van rechters, de Raad van State en de gemeente te ver van het centrum. Allen concluderen dat op basis van de statuten van de vereniging zij daartegen niet in het geweer kan komen en daarom geen belang heeft. Reden voor VB de statuten te wijzigen.

Gebri

Zowel de gemeente als de advocaat van Gebri (eigenaar van De Zeeland) vindt dat de statuten dermate ruim zijn opgesteld dat de vereniging over zo'n beetje iedere ontwikkeling binnen de gemeentegrenzen kan meepraten. Maar de rechter is het daar niet mee eens. Hij concludeert dat VB heel duidelijk aangeeft dat het alleen om de aanpalende gebieden rondom het centrum gaat. En De Zeeland valt daar in zijn optiek onder.

Bezwaren

De bezwaren van VB gaan over een uitbreiding van De Zeeland met 183 vierkante meter winkelruimte. De gemeente oordeelde eerder dat de club geen belanghebbende is en heeft verder de bezwaren niet bekeken. Dat moet volgens de rechter nu wel gebeuren, binnen twee maanden. ,,De bal ligt nu bij de gemeente. We zijn benieuwd wat ze gaat doen", aldus Juten.

Wat de VB-voorzitter betreft kan De Zeeland zijn borst nat maken. ,,Er staan de nodige ontwikkelingen op stapel, zoals een fitnesscentrum, schoenenzaak en kledingwinkel. Daar gaan ze ons op hun pad vinden. Want wij vinden nog altijd dat de ontwikkelingen in De Zeeland ten koste gaan van het Bergse centrum."

Gemeentewoordvoerder Erwin Stander laat weten dat het college van B en W nog geen besluit heeft genomen over wel of niet beroep in te stellen tegen de rechtelijke beslissing. ,,Wel ligt er een ambtelijk advies om een nieuw besluit te nemen."