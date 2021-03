Verdubbeling tarief parkeergarage Bergen op Zoom blijft

Busje gekanteld op A58 richting Bergen op Zoom, weg weer vrij

12 maart BERGEN OP ZOOM - Op de A58 bij Bergen op Zoom is vrijdagmiddag rond 13.30 uur een busje op de kant gerold. Mogelijk kwam dat door een botsing met een auto. De weg is dicht geweest, verkeer kon er alleen langs over de vluchtstrook.