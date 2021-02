Verdubbeling parkeertarief garages verbaast abonnementshouders

BERGEN OP ZOOM - Abonnementhouders die een plek voor hun auto hebben in een van de parkeergarages in Bergen op Zoom zijn uiterst verbaasd. Ze moesten uit de krant lezen dat het tarief verdubbeld wordt.

,,We weten van niets terwijl de gemeente zegt dat we zijn ingelicht. Puur slechte communicatie", stelt Jan Tensen die een plek in de garage huurt.

Quote Waarom hebben ze dan niet meteen zestig euro gerekend Daniël van Leeuwen, abonementshouder parkeergarage

Het tarief voor abonnementen van de parkeergarages Parade en Grote Markt stijgt de komende drie kwartalen van dertig euro per maand naar zestig euro per maand. De gemeente is verplicht de kostprijs door te berekenen. ,,Waarom hebben ze dan niet meteen zestig euro gerekend", vraagt Daniel van Leeuwen zich af. Hij stalt zijn auto sinds mei vorig jaar in een van de parkeergarages.

Dat het een poef was wisten abonnementshouders niet

,,Het gemak waarmee het tarief nu verdubbeld wordt is bizar. Hoe betrouwbaar is de overheid dan?” Van Leeuwen wist ook niet dat het om een proef ging. ,,Dat heb ik ook in de krant gelezen. Ons is dat nooit verteld. We kregen gewoon een aanbod.”

Parkeerbeheer is wel ingelicht door de gemeente. ,,Wij hebben de opdracht om samen met de gemeente binnen enkele weken alle betrokkenen te informeren over het genomen besluit en daarbij een toelichting te geven”, stelt Arjen Maas-Hoeder van Parkeerbeheer. ,,Dat is nog niet gebeurd. Nu ontstaat onnodig onrust en dat is jammer.”