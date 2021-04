Verdriet om echtpaar Bril: ‘Ze waren onmisbare schakels bij Herwonnen Levenskracht’

,,HL vormde een hoofddoel in hun leven”, zegt Johan Fontijn, voorzitter van de werkgroep rommelmarkt van HL en vrijwilliger bij de jaarlijkse vakantieweek. ,,Ze waren belangrijke onmisbare schakels bij de organisatie van onze activiteiten”. Louis was bij HL onder meer actief als voorzitter, penningmeester en secretaris. ,,Het waren bescheiden mensen die zich voor honderd procent inzetten voor de hulpbehoevende medemens”, zegt Fontijn.



HL was medeorganisator van de jaarlijkse bedevaartstocht naar de Berendrechtse Begankenis en het echtpaar Bril nam de administratieve taken voor hun rekening. Ook regelde ze voor de inwoners van de gemeente Woensdrecht het jaarlijkse ziekentridium naar de Belgische bedevaartsplaats Banneux. Louis was ook vele jaren actief bij de drukkerij van parochie de Bron in Hoogerheide. Voor al hun activiteiten ontvingen ze een Koninklijke Onderscheiding.